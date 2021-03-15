Назначение: с сегодняшнего дня медицинский центр № 1 Северска возглавляет томский врач

Опытный томский доктор возглавит важное медучреждение ЗАТО

Недавно уволившийся из томского коронавирусного госпиталя МСЧ № 2 главврач Алексей Михленко возглавил медицинский центр № 1 в Северске. Об этом говорится на сайте больницы. Руководить медучреждением Алексей Михленко начинает 15 марта.

Главврач медсанчасти № 2 в Томске Алексей Михленко уволился в феврале. Официально сообщалось, что он покинул свой пост по собственному желанию. Алексей Михленко работал главным врачом в медсанчасти № 2 с 2015 года. Медсанчасть № 2 одну из первых больниц перепрофилировали в коронавирусный госпиталь в Томске.

Алексей Викторович окончил Томский мединститут в 1985 году, в разное время возглавлял межвузовскую больницу, работал заместителем начальника управления здравоохранения администрации Томска, замначальника управления фармации областной администрации. С 2007 года возглавлял поликлинику № 3 Томска.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

Медицинский центр № 1 – первое стационарное медицинское подразделение Северска. В настоящее время это многопрофильный стационар на 400 коек, из них 43 койки дневного пребывания. В составе центра 16 подразделений, расположенных в 11 корпусах.