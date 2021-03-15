В томском Доме офицеров создается Сибирский филиал Пушкинского музея

В Томске реализуется проект по созданию нового музея - филиала столичного музея Пушкина Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел встречу с руководителями государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, которые посетили регион с рабочим визитом, сообщает пресс-служба администрации региона.

На встрече с первым заместителем директора музея Марией Салиной, заместителем директора по региональному развитию Екатериной Кочетковой и главным инженером Владимиром Сергеевым томский губернатор Сергей Жвачкин согласовал «дорожную карту» по размещению Сибирского филиала Пушкинского музея в Доме офицеров – памятнике архитектуры федерального значения, построенном в 1989-1900 годах архитектором Константином Лыгином. Участники встречи обсудили детали и концепцию технического задания, которое станет основой проектно-сметной документации для реставрации исторического здания.

– Вместе с руководством Пушкинского музея мы приступаем к практическим шагам по созданию в Томске Сибирского филиала одного из ведущих музеев страны. И, конечно, при этом мы должны учесть все детали этого важного для томичей проекта, – подчеркнул по итогам встречи губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Наши договоренности с руководством Пушкинского музея позволят вдохнуть жизнь в одно из главных исторических зданий Томска, придать новый импульс развитию нашей сферы культуры и туризма.

Участие во встрече также приняли заместители губернатора Андрей Кнорр и Евгений Паршуто, начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк.