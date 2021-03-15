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Спорт15 марта 2021 13:39

В копилке томских самбистов оказались 15 медалей всероссийского турнира

Наши спортсмены завоевали 10 путевок на первенство России по самбо
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томские юные самбисты держат спортивную марку Томской области

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На всероссийских соревнованиях по самбо памяти Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Ворошилова, которые прошли в выходные, томичи завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, сообщает портал администрации региона.

В турнире приняли участие более 400 спортсменов 2007-2009 годов рождения из 17 регионов России. Честь нашего региона защищали воспитанники северской спортшколы «Русь», томского центра спортивного и боевого самбо «Кристалл», а также самбисты из Шегарской и Стрежевской детско-юношеских спортивных школ. Соревнования являлись отборочными на первенство России, которое пройдет в сентябре в Казани.

Среди спортсменов из Томской области «золото» в своих возрастных категориях взяли Владимир Медведев (Томск), Артем Харисов (Стрежевой), Иван Пономарев, Тимофей Мошкин и Кристина Якубенко (Северск).

Серебряными призерами стали Сафи Славиогло, Максим Корзик, Данила Богачев (Томск), Владислав Прасс, Егор Сакерин (Северск). «Бронзу» завоевали Максим Колесников, Егор Енбаев, Максим Перемитин, Егор Мельников (Северск) и Леонид Робук (Стрежевой).

– Таким образом, у нас десять путевок на первенство России по самбо. Те, у кого в этот раз не получилось занять призовые места, в мае поборются на первенстве Сибири, – сообщил ответственный секретарь федерации самбо Томской области Денис Вышегородцев.

Победителей и призеров к турниру подготовили Алексей Фокин, Дмитрий Богданов, Антон Очередько, Кирилл Можаров, Денис Вышегородцев, Наталья Вахмистрова, Сергей Любченко, Максим Соколов и Анатолий Попов.

В рамках турнира спортсмены, тренеры, судьи и представители команд приняли участие в акции «Томская область – за честный и чистый спорт». Участники викторины ответили на вопросы, касающиеся антидопинговой политики.