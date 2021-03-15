«#Держиблин!»: в Томской области несколько тысяч студентов участвовали в флешмоб-акции

В честь Масленицы студенты в Томской области погуляли от души Фото: Пресс-служба администрации Томской области

3 500 студентов колледжей и техникумов приняли участие в региональной флешмоб-акции «#Держиблин!», сообщает портал администрации Томской области.

Субботняя акция началась в Каргаске, затем эстафету – приветственное видео со словами «Держи блин!» – студенты передали в Подгорное, Колпашево, Белый Яр, Первомайское, Асино, Северск, Томск, Мельниково, Кожевниково, Молчаново, Бакчар и Стрежевой.

В этот день студенты развлекали гостей праздника веселыми состязаниями и театрализованными представлениями, угощали блинами, приготовленными по собственным рецептам – сладкими пшеничными с тыквенным соусом, картофельными и свекольными, фаршированными и с припеками.

– Третий год акция пользуется популярностью не только у наших студентов, но и местных жителей во всех муниципалитетах, – отметил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.