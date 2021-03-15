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Общество15 марта 2021 11:57

Томичам в прямом эфире расскажут о формировании коммунальных тарифов

В регионе развивается новый формат диалога жителей и властей
Ксения ГОРЮНОВА
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Принять участие в прямом эфире и задать свой вопрос сможет любой желающий.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прямой эфир по вопросам формирования тарифов за коммунальные услуги пройдет в четверг, 18 марта, в паблике "Томская область" соцсети "ВКонтакте". Мероприятие запланировано на 16:00, в нем примут участие заместители губернатора Андрей Антонов и Евгений Паршуто, а также руководители "Томскводоканала", "ТомскРТС" и "Томскэнергосбыта", сообщается на портале обладминистрации.

– В прямом эфире о формировании тарифов на электричество, воду и тепло расскажут руководители ресурсоснабжающих организаций. Они ответят на вопросы экспертов и пользователей социальной сети, – говорится в сообщении. Оставить интересующие вопросы может любой желающий под постом-анонсом до 12:00 18 марта.

Прямой эфир подготовлен при участии Центра управления регионом Томской области. В сообщении обладминистрации уточняется, что это мероприятие даст старт новому формату диалога власти с жителями по волнующим их темам.