Томичам в прямом эфире расскажут о формировании коммунальных тарифов

Принять участие в прямом эфире и задать свой вопрос сможет любой желающий. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прямой эфир по вопросам формирования тарифов за коммунальные услуги пройдет в четверг, 18 марта, в паблике "Томская область" соцсети "ВКонтакте". Мероприятие запланировано на 16:00, в нем примут участие заместители губернатора Андрей Антонов и Евгений Паршуто, а также руководители "Томскводоканала", "ТомскРТС" и "Томскэнергосбыта", сообщается на портале обладминистрации.

– В прямом эфире о формировании тарифов на электричество, воду и тепло расскажут руководители ресурсоснабжающих организаций. Они ответят на вопросы экспертов и пользователей социальной сети, – говорится в сообщении. Оставить интересующие вопросы может любой желающий под постом-анонсом до 12:00 18 марта.

Прямой эфир подготовлен при участии Центра управления регионом Томской области. В сообщении обладминистрации уточняется, что это мероприятие даст старт новому формату диалога власти с жителями по волнующим их темам.