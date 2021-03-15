Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Томской области

В Томской области жертвами коронавируса вновь стали несколько человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 15 марта, в Томской области выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 859 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 67 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 427 человек.

Также сегодня стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 334 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 37,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,02.

За последние сутки в стране выявлено 9 437 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 404 пациента скончались, 8 447 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 400 045 человек, 92 494 скончались, 4 003 576 выздоровели.