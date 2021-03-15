Полиция уточняет информацию о минировании ТЦ "Смайл city" в Томске

В торговом центре сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудники полиции проверяют поступившие сообщения о минировании в торговом центре "Смайл city", который находится на ул. Учебной в Томске, сообщили "КП-Томск" в пресс-службе УВМД России по Томской области.

– Информация сейчас уточняется, – прокомментировали "Комсомолке" в полиции.

По словам работников ТЦ, ранее якобы поступил звонок о бомбе в здании. В соцсетях сообщают, что сейчас в торговый центр не пускают посетителей, а на месте работают кинологи.