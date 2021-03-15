Томичи смогут вернуться к привычной жизни после пандемии к середине лета

По словами специалистов, взять коронавирус под контроль можно будет при условии нарастающих темпов вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около половины населения крупных городов России имеют антитела к коронавирусу – к такому выводу пришла группа специалистов из Европейского университета. Этого достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию и вести ее к уменьшению заболеваемости, об этом сообщила замдиректора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко в интервью "Известиям".

– Впрочем, о том, что инфекция контролируется, говорить еще рано. Чтобы достичь популяционного иммунитета, эта цифра должна стремиться к 70, а лучше к 80%, – уточнила она.

Эксперт добавила, что при условии нарастающих темпов вакцинации взять инфекцию под контроль и начать возвращение к нормальной жизни можно будет уже к середине этого лета.

Однако есть и несколько факторов риска – это постепенное снятие ограничений и появление новых вариантов коронавируса. Например, у ученых пока нет точных данных о том, могут ли эти штаммы вызвать COVID-19 у тех, кто вакцинировался или переболел.