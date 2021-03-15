Великий пост для томичей: когда начнется и как соблюдать

Великий пост - это период духовной и телесной подготовки к главному празднику христиан - Светлой Пасхе Христовой.

В православии Великий пост в 2021 году начинается в понедельник, 15 марта, и длится до субботы, 1 мая включительно. Пасха у православных наступит 2 мая, почти на месяц позже, чем у католиков и протестантов.

Великий пост - это период духовной и телесной подготовки к главному празднику христиан - Светлой Пасхе Христовой. В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Между тем ограничение в пище - не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Нельзя курить и употреблять алкоголь. Лишь в выходные и праздничные дни разрешается выпить немного сухого вина. Вечеринки, гуляния, походы в театр и кино и прочие развлечения под строгим запретом. Также нельзя бездельничать, играть в любые игры и смотреть развлекательные программы по телевизору. Интимная жизнь под запретом даже для венчанных супругов. Под запретом и сквернословие, ссоры и скандалы. Даже плохие мысли, злость, обида, отказ от прощения, и ложь запрещены в период Великого поста.

Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Кирилл благословил всех православных христиан на начинающийся Великий пост, назвав его "временем духовной тренировки".