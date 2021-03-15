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Общество15 марта 2021 9:04

Движение транспорта по ул. Потанина в Томске ограничат почти на три недели

Проехать здесь нельзя будет с 16 марта
Ксения ГОРЮНОВА
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Перекрытие дороги будет связано с ремонтными работами на водопроводной линии.

Администрация Томска предупреждает жителей города об ограничении движения транспорта по ул. Потанина в период с 9:00 16 марта до полуночи 4 апреля. Дорога будет перекрыта в районе между домами №10 и №38. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ограничение движения на три недели будет связано с ремонтными работами, которые проведут специалисты.

– Здесь будут работать бригады «Томскводоканала», они заменят участок водопроводной линии диаметром 110 мм и колодцы, – уточняется в сообщении.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.