Движение транспорта по ул. Потанина в Томске ограничат почти на три недели

Перекрытие дороги будет связано с ремонтными работами на водопроводной линии.

Администрация Томска предупреждает жителей города об ограничении движения транспорта по ул. Потанина в период с 9:00 16 марта до полуночи 4 апреля. Дорога будет перекрыта в районе между домами №10 и №38. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ограничение движения на три недели будет связано с ремонтными работами, которые проведут специалисты.

– Здесь будут работать бригады «Томскводоканала», они заменят участок водопроводной линии диаметром 110 мм и колодцы, – уточняется в сообщении.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.