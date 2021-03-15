Томские врачи впервые вылечили пациента от COVID-19 на фоне проведения химиотерапии

Мужчина смог победить коронавирус, теперь он будет бороться с онкологией. Фото: официальный телеграмм-канал департамента здравоохранения Томской области.

Специалисты респираторного госпиталя Томской ОКБ смогли вылечить 70-летнего мужчину от коронавируса, проводя одновременно курс химиотерапии по поводу онкологического заболевания. Такое параллельное лечение проводилось впервые, сообщает официальный телеграмм-канал департамента здравоохранения региона.

Пожилой мужчина поступил в ТОКБ в середине декабря 2020 года с пневмонией (у него было поражено 50% легких), подтвержденным коронавирусом, лихорадкой и жалобами на увеличение всех лимфоузлов. В ходе лечения улучшений не наблюдалось и был поставлен диагноз – лимфома Ходжкина (опухолевое заболевание лимфатической системы).

– Пациентам со злокачественными заболеваниями кроветворной системы и с положительным COVID-19 зачастую затрудняется назначение химиотерапии. В данной ситуации мужчина был клинически стабильным, медиками было принято решение, что необходимо начинать химиотерапию. Мы подобрали наименее кардиотоксичное лечение, чтобы избежать осложнений на сердце, – рассказала врач-гематолог ТОКБ Анна Гайворонская.

В результате через две недели мужчина смог вылечиться от COVID-19. По словам специалиста, без химиотерапии пациент имел высокий шанс не выжить. Сейчас его выписали из респираторного госпиталя и госпитализировали для дальнейшего лечения в отделение гематологии ТОКБ.