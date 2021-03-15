Однушки в Томске в четвертом квартале 2020 года подорожали почти на 3%

В среднем 1 кв.м. в однокомнатной томской квартире сейчас стоит 61 045 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики назвали города России с максимально подорожавшими однокомнатными квартирами. Среди сибирских населенных пунктов Томск занимает третье место по темпам роста цен в четвертом квартале прошлого года – выше только Иркутск и Красноярск. Результаты рейтинга консалтинговой компании SRG приводит "РБК-Недвижимость".

Так, средняя стоимость 1 кв.м. в однокомнатной квартире в декабре 2020 года в Томске равна 61 045 рублям. Динамика составила 2,95%. Выше в рейтинге среди городов Сибири находится Красноярск – там квартиры подорожали на 3,5% и 1 кв.м. стал стоить 63 539 рублей. В Иркутске цена равна 71 686 рублям, динамика составила 4,14%.

По данным исследования, стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в четвертом квартале 2020 года выросла в 49 из 50 крупнейших российских городов. Лидером же стал Калининград – там 1 кв.м. стоит 67 763 рубля, а незначительное снижение наблюдалось во Владивостоке.