Взятки в Томске и в стране: где берут мзду за услуги чаще всего

Много коррупционных прецедентов в Краснодарском крае, Челябинской и Ростовской областях, Дагестане и Пермском крае. Томская область в списках Генпрокуратуры пока не фигурирует.

Любопытной информацией о случаях коррупции поделилась на днях «Российская газета»: по ее сведениям, в 2020 году больше всего случаев взяточничества было зафиксировано в Москве. Также в лидерах по коррупционным преступлениям, совершенным в регионах России, фигурируют Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Башкортостан. Об этом рассказал столичным журналистам начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин. Он также отметил: много подобных преступлений в Краснодарском крае, Челябинской и Ростовской областях, Дагестане и Пермском крае. Томская область в списках ведомства пока не фигурирует.

Меньше всего фактов дачи взяток в прошлом году прокурорским надзором выявлено на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии. Замыкают "коррупционный рейтинг" Мурманская, Костромская и Магаданская области.

Что касается мелких взяток (в соответствии со ст. 291.2 УК России «Мелкое взяточничество», это сумма, не превышающая 10 000 рублей), то, как уточняет «Российская газета», в стране их чаще могут брать представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. По словам Виктора Балдина, полицейским деньги дают граждане, чтобы избежать ответственности за различные правонарушения. Педагогам - за положительные оценки при сдаче экзаменов. Сотрудникам ФСИН - за доставку в тюрьмы запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий при отбывании срока.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов предложил отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают штраф вместо более строгого уголовного наказания. По его мнению, такая ситуация позволяет им вновь претендовать на государственные и муниципальные должности.