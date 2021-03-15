Томичам о банковской тайне: налоговая служба будет знать о нас больше, чем хочется

Для того, чтобы налоговая запросила данные физических лиц, будет достаточно согласия уполномоченных руководителей налоговой или федерального органа исполнительной власти.

Российские налоговики благодаря новому закону с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Документ соответствующего содержания подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что банки будут обязаны в течение 3 дней после запроса налоговой службы выдавать ей копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счетов и заявлений на их закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей. То же касается информации о бенефициарных владельцах или отдельных операциях за определенный период.

Отмечается: для того, чтобы налоговая запросила данные физических лиц, будет достаточно согласия уполномоченных руководителей налоговой или федерального органа исполнительной власти. Раньше ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.

Добавляется, что принятый законопроект вносит изменения в I часть Налогового кодекса. Правительство внесло его в Госдуму осенью 2020-го. По мнению властей, мера поможет «обелить» экономику.