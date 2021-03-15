Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Томск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Томск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика15 марта 2021 6:21

Томичам о банковской тайне: налоговая служба будет знать о нас больше, чем хочется

Новшество касается информации о банковских операциях физлиц
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий

Для того, чтобы налоговая запросила данные физических лиц, будет достаточно согласия уполномоченных руководителей налоговой или федерального органа исполнительной власти.

Российские налоговики благодаря новому закону с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Документ соответствующего содержания подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что банки будут обязаны в течение 3 дней после запроса налоговой службы выдавать ей копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счетов и заявлений на их закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей. То же касается информации о бенефициарных владельцах или отдельных операциях за определенный период.

Отмечается: для того, чтобы налоговая запросила данные физических лиц, будет достаточно согласия уполномоченных руководителей налоговой или федерального органа исполнительной власти. Раньше ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.

Добавляется, что принятый законопроект вносит изменения в I часть Налогового кодекса. Правительство внесло его в Госдуму осенью 2020-го. По мнению властей, мера поможет «обелить» экономику.