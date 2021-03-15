Заместитель мэра Томска уходит с должности на заслуженный отдых

Владимир Николаевич имеет серьезный опыт работы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Он настоящий профессионал, мудрый наставник, руководитель. Фото с сайта мэрии Томска.

Во вторник, 16 марта, вице-мэр Владимир Брюханцев, курирующий в администрации города Томска вопросы развития инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания населения и оказания ритуальных услуг, оставляет занимаемую должность по состоянию здоровья. Исполнять обязанности заместителя мэра Томска – начальника департамента городского хозяйства будет Александр Карпанин. Об этом сообщила пресс-служба Красного дома.

Сегодня во время селекторного совещания и.о. мэра Томска Михаил Ратнер поблагодарил Владимира Брюханцева за работу в муниципалитете.

- Владимир Николаевич имеет серьезный опыт работы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Он настоящий профессионал, мудрый наставник и авторитетный руководитель, охотно делящийся с коллегами своими знаниями. Это человек слова и дела, на счету которого немало ключевых достижений в жизни Томска, но все мы пониманием, что здоровье человека - это самое главное. С уходом Владимира Николаевича на заслуженный отдых мы знаем, что не потеряем с ним связь, - сказал, в частности, Ратнер.

С 2014 года Владимир Брюханцев возглавлял департамент, специалисты которого ежедневно решают важнейшие вопросы, связанные с жизнеобеспечением города. Он принимал активное участие в реализации мероприятий по газификации областного центра, в частности, мкр. Наука, Энтузиастов, Сосновый бор, села Дзержинского, модернизации коммунальной инфраструктуры города – установке в Томске комплексов очистки воды «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5», строительстве станции водоочистки в дер. Лоскутово, сетей централизованного водоснабжения в пос. Степановка, Спутник, Свечной.