Вниманию томичей: для некоторых профессий расширены возможности досрочного выхода на пенсию

Досрочно выйти на пенсию имеют право врачи, учителя, пожарные, летчики и ряд других специалистов. Фото: Ксения Высотина

Российское правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников. Теперь в стаж будут включаться периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

– Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование, – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Новый порядок касается всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, однако особенно актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

Как отметили в пресс-службе, в первую очередь это затронет сотрудников в сфере образования и здравоохранения. Ранее в их стаж входило только «время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов».

Добавим, что право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. В законе значатся более 30 таких категорий граждан: педагоги, медработники, водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности, и другие.