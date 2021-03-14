79 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за сутки

За все время в регионе заболели 30 823 человека, 29 360 выздоровели, 329 скончались. Фото: Олег Укладов

Сегодня, 14 марта, в Томской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 823 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 79 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 360 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 40,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,13.

За последние сутки в стране выявлено 10 083 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 395 пациентов скончались, 9 232 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 390 608 человек, 92 090 скончались, 3 995 129 выздоровели.