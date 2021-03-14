Новая «академическая» территориальная зона появится в Томске

С появлением специального статуса на территории НИИ не будут строиться жилые дома.

Мэрия Томска объявила о начале общественных обсуждений новой территориальной зоны 0-7, которая появится в Академгородке. Там предлагается установить научно-исследовательские организации, а также вспомогательные зоны: мастерские, гаражи, гостиницу, объекты общественного питания и т.д. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам заммэра Томска по архитектуре и строительству Алексея Макарова, жители микрорайона опасались, что на территории НИИ Академгородка будут построены жилые дома.

– Для того, чтобы устранить почву для этих опасений и сомнений, мы предложили ввести в отношении квартала, где сосредоточены научно-исследовательские институты ТНЦ, специальный статус – территориальную зону научно-исследовательских организаций. На ней разрешено размещать исключительно объекты, предназначенные для обеспечения научной и научно-производственной деятельности, а также инфраструктурные объекты, необходимые для обслуживания основного вида деятельности. Жилье в этом квартале строиться не будет, – отметил он.

В сообщении пресс-службы мэрии говорится, что общественные обсуждения этого проекта пройдут с 4 марта по 5 апреля 2021 года. Предложения и замечания будут принимать с 12 марта по 1 апреля: их можно отправить через виртуальную приемную администрации Советского района, а также в письменной форме по почте.