Более 80 молодых томских семей отметят новоселье в 2021 году благодаря жилищным программам

Новая квартира – это всегда радость и приятные хлопоты, независимо от возраста жильцов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске продолжается прием заявок от молодых горожан для участия в программах «Губернаторская ипотека» и «Обеспечение жильем молодых семей», напоминает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день семь томских семей подали заявки на участие в программе «Губернаторская ипотека», еще 25 – подтвердили участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей». Общее финансирование двух программ в 2021 году позволит улучшить жилищные условия 82 семейным парам.

– «Губернаторская ипотека» предусматривает два вида соцподдержки: либо частичную оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту в размере 10% от расчетной стоимости жилого объекта, либо ежемесячное частичное субсидирование процентной ставки по ипотечному кредиту в течение трех лет, – уточняется в сообщении. – Программа «Обеспечение жильем молодых семей» подразумевает предоставление единовременных социальных выплат на приобретение жилья. Размер выплаты для семьи из трех человек составляет 373 354 руб., из четырех человек – 498 204 руб., для семьи из пяти человек – 622 755 руб.

В 2020 году в Томске благодаря льготным программам улучшить жилищные условия смогли 74 молодые семьи.

Прием документов от горожан и консультации специалистов проводятся в управлении молодежной политики администрации Томска (ул. Белозерская, 24, каб. 301) с соблюдением всех санитарных требований.