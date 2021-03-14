Прогноз погоды в Томске 14 марта: ночью до -20°С, днем около -10°С

Осадков в регионе почти не будет, однако ночью небольшой мороз.

По данным регионального Гидрометцентра, 14 марта в Томске и области будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег и изморозь, в областном центре днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

По области температура воздуха ночью составит -13…-18°С, в некоторых районах до -23°С, днем будет -5…-10°С. В Томске ночью столбик термометра покажет -19…-21°С, днем -8…-10°С.

На дорогах в Томской области местами возможна гололедица.