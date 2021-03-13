В Томской области в большом дефиците продавцы-консультанты, медработники и IT-специалисты

В феврале в Томской области упал спрос на госслужащих и кадры из индустрии красоты.

Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали ситуацию с трудоустройством в Томской области. Так, количество открытых вакансий в феврале 2021 года увеличилось на 17% по сравнению с январем. При этом рост вакансий по отношению к февралю 2020-го составил 26%.

Для сравнения, в целом по России количество вакансий в феврале сократилось на 15% по сравнению с январем, но выросло на 37% по сравнению с прошлогодним.

– Столь высокий спрос на кадры в начале года нетипичен для рынка труда, обычно пик роста вакансий приходится на весенние месяцы. Но уже с января мы наблюдаем растущую активность работодателей. В целом это можно оценивать как позитивный тренд, который говорит о восстановлении экономики в регионе, – отметили в пресс-службе HeadHunter Сибирь.

Количество резюме в феврале выросло в регионе на 2% по сравнению с январем, как и по России в целом. Чаще всего компании нанимали специалистов в сферах «Продажи» (21% от общего числа вакансий), «IT-технологии, интернет, телеком» (16%), «Производство» (14%), «Строительство» (11%) и «Рабочий персонал» (10%).

Наиболее активно в феврале искали работу молодые специалисты (18% от общего числа резюме), специалисты продаж (11%), административный персонал (8%), сотрудники из сферы производства (7%) и добычи сырья (6%). По сравнению с январем заметно вырос спрос в сферах «Домашний персонал» (+71%), «Безопасность» (+50%), «Автомобильный бизнес» (+45%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+27%) и «Инсталляции и сервис» (+22%). При этом упал спрос на госслужащих (-34%) и кадры из индустрии красоты (-11%)

По данным HeadHunter Сибирь, самыми дефицитными кадрами оказались продавцы-консультанты (в среднем меньше одного резюме на вакансию), а также медики, домашний персонал и IT-специалисты.