В Томске автомобиль сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе

В Томске опять сбиты пешеходы на переходе. Фото: сайт УМВД России по Томской области

12 марта около 18 часов 15 минут на улице Ф. Мюнниха, 17 в городе Томске произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает сайт областного управления полиции.

По предварительным данным, автомобиль Лада Гранта под управлением водителя 1985 года рождения совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу.

В результате происшествия 30-летия женщина и 8-летний мальчик для осмотра доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства выясняются.