COVID-19: сегодня в Томской области зафиксировано 42 случая заболевания

Количество заболевших коронавирусом в Томской области остается на низком уровне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 13 марта, в Томской области выявлено 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 785 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 91 житель Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 29 281 человека.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 37,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,18.

За последние сутки в стране выявлено 9 908 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 475 пациента скончались, 12 868 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 380 525 человек, 91 695 скончались, 3 985 897 выздоровели.