Герои нашего времени: профессор из Томска вошел в состав «Русских маяков»

Томич вошел в число знаковых для страны людей. Фото: сайт ТГУ

Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Биологического института Томского госуниверситета Сергей Кирпотин вошел в число участников национального культурно-просветительского, литературно-музыкального, мультимедийного выставочного проекта «Русские маяки», сообщает сайт вуза.

Кандидатуры героев проекта предлагали общественные организации, журналисты федеральных и региональных СМИ, администрации регионов и муниципалитетов. Сергей Кирпотин вошел в состав «Русских маяков» по инициативе президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта-Куп» Тамары Усатовой.

После того, как команда проекта одобрила заявки о кандидатурах, в московском «Есенин-центре» открылась фотовыставка, где демонстрируются портреты участников. Выставка продлится до 25 марта. Кроме того, в рамках проекта под руководством его автора Влада Маленко творческая команда Московского Театра поэтов посвящает участникам персонализированные стихотворения.

Наряду с Сергеем Кирпотиным «Русскими маяками» стали еще 36 человек.

– Во вновь открывшейся фотовыставке «Русские маяки» сейчас представлено 37 портретов героев одноименного проекта. В частности, это актер театра и кино Василий Лановой, дирижер Владимир Федосеев, артист балета Владимир Васильев, военно-морской летчик Иван Бохонко, хоккеист Игорь Ларионов и многие другие знаковые люди России. Но это далеко не все «маяки» современности. Это только отправная точка национального проекта, так как «людей-маяков» в нашей стране гораздо больше, – отмечают организаторы проекта.

Томский «человек-маяк» Сергей Кирпотин родился в 1964 году. Окончив школу, поступил на биолого-почвенный факультет ТГУ, специализировался на кафедре ботаники, с 1998 по 2003 годы являлся деканом факультета, а затем – проректором по международным связям ТГУ.

В сфере научных интересов Сергея Кирпотина – широкий спектр фундаментальных направлений экологии и природопользования: жизненные формы и адаптации организмов, пространственная структура и динамика экосистем и ландшафтов, общая теория симметрии, ландшафтная экология, экологический менеджмент. На протяжении ряда лет он разрабатывал один из актуальных и слабо разработанных вопросов экологии – пространственную структуру экосистем и ландшафтов. При его решении использован нетрадиционный геометрический подход, ранее не применявшийся в геоботанических и ландшафтно-экологических исследованиях как у нас в стране, так и за рубежом.

В последние годы профессор Кирпотин изучал и всесторонне обосновывал глобальную климаторегулирующую роль западносибирских болот. Показано, что на юге Западной Сибири эта роль позитивна: болота изымают из атмосферы огромные массы углерода, вызывающего парниковый эффект, и накапливают его в своей толще в виде торфяных отложений. По сути, они являются глобальными охладителями атмосферы.

Сергей Кирпотин является автором более 130 научных работ. Все они имеют большой практический выход и представляют ценность для экологического мониторинга, прогноза и моделирования экологических процессов.