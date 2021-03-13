Рособрнадзор считает качество школьного образования в Томской области лучшим в СФО

Школьное образование в Томской области признано лучшим в Сибири

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) оценила качество образования в регионах России. Первое место в Сибирском федеральном округе заняла Томская область (61,8 балла из 100 возможных), сообщает портал администрации региона.

На втором месте Алтайский край (60 баллов), на третьем – Новосибирская область (56,6).

В рейтинге дана оценка региональным системам образования по 12 критериям, разделенным на три направления: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования.

По критерию «Аналитика и интерпретация результатов государственной итоговой аттестации» Томская область обошла лидеров рейтинга – Москву, Ленинградскую, Калининградскую и Ярославскую области, а в оценке «Поступление в вузы своего региона» набрала 80 баллов, у лидеров этот показатель варьируется от 60 до 94.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что в дальнейшем рейтинг будет регулярно обновляться. Систему показателей оценки качества образования планируется в дальнейшем расширить, а также представить данные не только в разрезе регионов, но и муниципалитетов.