13 марта в Томске и области синоптики ожидают похолодание и гололедицу

Зима и мороз не спешат покидать Сибирь

Местные синоптики ожидают 13 марта по Томской области днем и ночью переменную облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура днем -8…-13°С, местами до -18°С. Температура ночью -16…-21°С, местами -23…-28°С. На дорогах местами гололедица.

По г. Томску переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы. Ночью до 16 м/с, днем до 14 м/с. Температура днем -10…-12°С. Температура ночью -17…-19°С. На дорогах местами гололедица.