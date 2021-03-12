Современное уличное освещение добралось до окраин Томска

На окраины Томска приходит освещение и комфорт

Городской департамент дорожной деятельности и благоустройства заключил с ООО «Горсети» муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу линии наружного освещения по ул. Междугородней в мкр. Спичфабрика на участке между домами №№ 2 и 20, где преимущественно расположен частный сектор. Энергетики должны выполнить работы, стоимость которых составляет порядка 108 тыс. рублей, до конца марта, сообщает сайт мэрии Томска.

Согласно техническому заданию, на ул. Междугородней будут установлены светильники и проложены самонесущие изолированные провода.

– Администрация Томска продолжает комплексно развивать городские окраины. И микрорайон Спичфабрика стал одним из центров притяжения нашего внимания. Так, на средства федерального проекта новый облик получил двор многоквартирного дома по ул. Иртышской, 21, сегодня уютный зеленый уголок стал украшением жилого квартала, продолжается капитальный ремонт школы № 19 на ул. Центральной, регулярно здесь приходят совместные экологические акции администрации и местных жителей, в будущем здесь будет благоустроена территория местной достопримечательности – Кухтеринского озера, – сообщил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

В настоящее время сотрудники отраслевого департамента администрации формируют перечень территорий, где в этом году также будет установлено наружное освещение, определяют объемы необходимого финансирования.

Напомним, в 2020 году наружное освещение было модернизировано на подходах к детским садам №№ 62 38, 51, 96, школам №№ 35, 37 19, Академическому лицею им. Г. А. Псахье и пр. Также были освещены участки ул. Ленина (дер.Лоскутово), пер. Фруктовый, улиц в пос. Озерки и др.