Во имя милосердия: 15 жительниц Томской области получили памятные знаки Даши Севастопольской

Скромные героини «антиковидного» фронта получили свои абсолютно заслуженные награды. Фото: Евгений Тамбовцев

Вчера, 11 марта, в офисе Томского областного отделения Российского Красного Креста группе медработников были вручены памятные нагрудные знаки Даши Севастопольской – первой российской сестры милосердия.

Их обладательницами стали палатные медсестры, санитарки, уборщицы помещений, работающие на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. Нынче почетные награды получили сразу 15 женщин всех возрастов из Томска и районов. Из награжденных не смогли приехать на церемонию только жительницы отдаленных муниципалитетов – Стрежевого и Бакчара.

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста Любовь Качурина подчеркнула: «15 памятных знаков томским медикам – это очень много! В последний раз томичке подобный знак вручали в 2013 году. Это очень почетная и редкая награда. Ее получают только женщины, и только представители среднего и младшего медицинского персонала».