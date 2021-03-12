Доверчивая томичка «помогла» однокласснику брата и лишилась денег

Жулики продолжают "разводить" на деньги наивных жителей Томской области

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило сообщение от женщины о хищении денежных средств, сообщает сайт областного управления полиции.

По предварительной информации, потерпевшей на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился знакомым брата и сообщил, что одноклассник, проживающий в другом городе, попал в трудную жизненную ситуацию, необходима финансовая помощь.

Не раздумывая и не перепроверяя информацию, томичка перевела по указанным реквизитам более 4 000 рублей. Потом перезвонила брату, чтобы уточнить дошли ли деньги до адресата, и выяснила, что брат ничего об однокласснике не знает и никого не просил ей позвонить. Женщина поняла, что попалась на уловки мошенников.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.