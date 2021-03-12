По нацпроекту в Томске в этом году будет построена 10-этажка для расселения аварийного жилья

В Томске строится первый дом для расселения аварийного жилья. Фото: сайт ТДСК

До конца года в Томске по госзаказу возведут первый дом для расселения аварийного жилья, сообщает портал администрации региона. Конкурс по определению подрядчика для строительства десятиэтажного дома на 200 квартир в переулке Целинном в областном центре выиграло СУ ТДСК.

Многоквартирник в пер. Целинном станет первым домом, который будет построен в Томской области по госзаказу для переселения людей из аварийного жилья по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В декабре 2020 года на площадке были выполнены подготовительные строительные работы и частично забиты сваи.

По итогам конкурсных процедур исполнителем основной части строительных работ станет СУ ТДСК. До конца марта с подрядчиком будет заключен контракт на 428 млн рублей. Сдать готовый объект застройщик должен к 1 декабря 2021 года.

Второй участок, где запланировано строительство жилья для расселения по госзаказу, расположен по ул. Федоровского в Томске. Компания «Архитектурно-Конструкторская Мастерская-3» уже выполнила проект планировки территории. Строительные работы также намечены на 2021 год.

По решению губернатора Томской области Сергея Жвачкина государственным заказчиком по исполнению программы расселения аварийного жилья является «Облстройзаказчик». Расселение и строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».