«Снежный десант»: в Томской области бойцы-волонтеры подвели итоги ежегодной акции

Движение тимуровцев в 21 веке стало называться волонтерским Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Шесть студенческих отрядов, участвующих в акции «Снежный десант», оказали помощь пожилым людям – жителям 16 населенных пунктов в Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском, Первомайском, Зырянском и Чаинском районах, сообщает портал администрации Томской области.

В этом году акция прошла в регионе в пятый раз. «Снежную вахту» несли 110 студентов томских вузов, политехнического техникума, техникума информационных технологий, медицинского колледжа, техникума водного транспорта и судоходства и аграрного колледжа.

Бойцы помогали ветеранам войны и одиноким пенсионерам очищать дворы от снега, а также работали на объектах социальной сферы, памятниках и мемориалах.

Традиционные досуговые и образовательные мероприятия из-за коронавирусных ограничений отряды провели, в основном, в онлайн-режиме. Самыми популярными среди очных встреч стали спортивно-товарищеские игры в командных видах спорта с местным населением.

Акцию «Снежный десант» реализует Томское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке Фонда президентских грантов, департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и областного департамента профессионального образования.