За сутки коронавирус выявлен у 39 жителей Томской области

За минувшие сутки в Томской области не зафиксировано летальных исходов от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 12 марта, в Томской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 743 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 91 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 190 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 37% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,05.

За последние сутки в стране выявлено 9 794 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 486 пациентов скончались, 13 496 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 370 617 человек, 91 220 скончались, 3 973 029 выздоровели.