Госжилнадзор Томска проверит управляющую компанию дома, где сегодня травмировался мальчик

Власти предполагают, что автоматические ворота являются общим имуществом многоквартирного дома. Фото взято в соцсетях Томской областной поисково-спасательной службы.

Госжилнадзор начал проверку в отношении жилищно-строительного кооператива «Терем», который управляет домом по ул. Елизаровых, 70, в Томске. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, сегодня во дворе этого дома был травмирован мальчик: ребенка зажало автоматическими воротами. Пострадавший был в состоянии клинической смерти и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

– Автоматические ворота, в которых сегодня утром застрял и, как следствие, травмировался восьмилетний мальчик, вероятно являются общим имуществом многоквартирного дома. За его содержанием обязана следить управляющая организация, – пояснил заместитель начальника облдепартамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. – Госжилнадзор проведет проверку и даст действиям ЖСК правовую оценку в пределах своих полномочий.

Подробнее о произошедшем инциденте «КП-Томск» писала ранее.