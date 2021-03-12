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Общество12 марта 2021 11:08

Госжилнадзор Томска проверит управляющую компанию дома, где сегодня травмировался мальчик

Напомним, юного томича зажало воротами
Ксения ГОРЮНОВА
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Власти предполагают, что автоматические ворота являются общим имуществом многоквартирного дома. Фото взято в соцсетях Томской областной поисково-спасательной службы.

Госжилнадзор начал проверку в отношении жилищно-строительного кооператива «Терем», который управляет домом по ул. Елизаровых, 70, в Томске. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, сегодня во дворе этого дома был травмирован мальчик: ребенка зажало автоматическими воротами. Пострадавший был в состоянии клинической смерти и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

– Автоматические ворота, в которых сегодня утром застрял и, как следствие, травмировался восьмилетний мальчик, вероятно являются общим имуществом многоквартирного дома. За его содержанием обязана следить управляющая организация, – пояснил заместитель начальника облдепартамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. – Госжилнадзор проведет проверку и даст действиям ЖСК правовую оценку в пределах своих полномочий.

Подробнее о произошедшем инциденте «КП-Томск» писала ранее.