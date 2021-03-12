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Коронавирус Covid-1912 марта 2021 10:34

Ковидарий в томском Дворце спорта продолжают готовить к третьей волне

По прогнозам экспертов, она ожидается в этом месяце
Ксения ГОРЮНОВА
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Напомним, ранее госпиталь на 400 коек планировалось открыть во Дворце спорта, чтобы разгрузить ковидные больницы.

Томские власти планировали построить резервный ковидный госпиталь во Дворце спорта и зрелищ к началу весны 2021 года, пациентов бы там начали принимать в третью волну заболеваемости коронавирусом. Сейчас работы продолжаются, ковидарий откроют, если в этом будет необходимость. Об этом сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

– В прошлом году мы начали переоборудовать Дворец спорта под ковидный госпиталь. Мы продолжаем его переоборудовать, мы не остановились. Мы его закончим, закроем и будем ждать, – сказал он, уточнив, что с приходом возможной третьей волны коронавируса госпиталь будет открыт.

Ранее «КП-Томск» сообщала, что новую волну заболеваемости COVID-19 эксперты прогнозировали на весну, а точнее – на март. Причем о ее силе специалисты не говорили.

Напомним, первая волна в Томской области началась весной 2020, второй всплеск заболеваемости пришелся на сентябрь. С 26 января в регионе ежедневно фиксируется менее 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 28 февраля – меньше 50-ти.