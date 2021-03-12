Восемь автомобилей столкнулись на пр. Комсомольском в Томске

Томичи в соцсетях сообщают, что проезд на месте ДТП практически парализован. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 12 марта, около 12 часов 10 минут на проспекте Комсомольском, 13б, в Томске произошло столкновение восьми автомобилей. Сотрудники полиции сейчас устанавливают причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– В результате ДТП один из водителей осмотрен врачами скорой помощи на месте. Обстоятельства происшествия выясняются, – говорится в сообщении.

Движение транспорта на данном участке регулируют сотрудники Госавтоинспекции. По сообщениям томичей в социальных сетях, проезд практически парализован, создалась пробка.