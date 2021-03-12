Несколько мостов отремонтируют в Томской области в 2021 году

По словам властей, для ремонта сейчас внедряются современные технологии и материалы.

В рамках региональной программы в этом году власти планируют отремонтировать два моста в Томском районе и один в Шегарском, а также завершить начатый капремонт мостового перехода через реку Суйга в Верхнекетском районе. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В 2020 году отремонтированы мостовые переходы через реки Китат в Томском районе, Кайтес-пруд в Шегарском районе и Корза в Парабельском районе. В 2021 году запланировано отремонтировать мосты через реки Порос и Бурундук в Томском районе, Юнжерка в Шегарском районе, а также завершить начатый в 2020 году капитальный ремонт мостового перехода через реку Суйга в Верхнекетском районе, – говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора Игоря Шатурного, при работах внедряются современные технологии и материалы. Асфальтобетонные заводы в регионе провели модернизацию для выпуска качественных смесей.

Региональная программа ремонта мостов стартовала в по поручению губернатора Томской области Сергея Жвачкина в 2019 году. За это время было отремонтировано несколько объектов в разных районах региона.