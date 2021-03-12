Преподаватель русского языка и литературы Ринат Бакеев стал учителем года в Томске

Два года назад Ринат Бакеев становился победителем городского конкурса мужчин-работников муниципальных образовательных учреждений.

Финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» прошел накануне в школе «Перспектива». Победителем стал преподаватель русского языка и литературы Академического лицея Г.А. Псахье Ринат Бакеев. Он и еще три лауреата конкурса представят Томск на региональном этапе, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Этот конкурс очень важен, поскольку позволяет педагогам показать свой профессионализм и поделиться творческими наработками. А это, в свою очередь, способствует внедрению новых образовательных технологий во всех школах нашего города и повышению качества образования в целом, – отметил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Сначала состоялся заочный тур, в котором приняли участие 42 учителя города, 15 из них прошли дальше в первый этап очного тура. Далее эксперты отобрали еще 10 педагогов для участия во втором этапе, в финал же вышли шесть человек.

По результатам всех конкурсных испытаний победил Ринат Бакеев. Лауреатом I степени стала учитель математики Гуманитарного лицея Ксения Тырышкина, лауреатом II степени – учитель биологии гимназии № 18 Светлана Чиркова, лауреатом III степени – учитель начальных классов Заозерной СОШ № 16 Татьяна Ивченко.