Семилетнего томича зажало воротами на ул. Елизаровых

Мальчика удалось вытащить до приезда спасателей.

Сегодня, 12 марта, поступил сигнал о том, что на улице Елизаровых в Томске автоматическими воротами зажало мальчика семи лет. Пострадавшего вытащили до приезда спасателей. Специалисты совместно со скорой помощью проводили реанимационные действия, сообщает Томская областная поисково-спасательная служба в социальных сетях.

– Далее мальчика с травмами доставили в Больницу скорой медицинской помощи №2, – также говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения уточняют, что сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За его жизнь борются врачи БСМП №2.

– Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. После восстановления сердечного ритма, он был экстренно доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи, – сообщил главный врач станции скорой медпомощи Николай Родионов.

Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, позвоните по телефонам: 112, 003 или 760-046 (номер областной поисково-спасательной службы).