Более 30 пожарных тушили возгорание в подвале жилого дома в Томске

Причина пожара в подвале на ул. Говорова сейчас устанавливается. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Ленинском районе Томска в 01:45 по местному времени произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого дома. В его ликвидации приняли участие более 30 специалистов; были эвакуированы семь жителей, сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

– На момент прибытия первого подразделения было плотное задымление в подвале третьего подъезда. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали из подъезда семь человек, – говорится в сообщении.

В результате в подвальном помещении сгорели вещи на площади 10 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 02:13, в этом приняли участие семь единиц техники и 31 человек. Причина пожара устанавливается.