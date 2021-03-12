Утраты Томской области: ушел из жизни Сергей Точилин, гендиректор СХК

Почти 9 лет руководил Сергей Борисович Точилин Сибирским химическим комбинатом, он был ветераном атомной отрасли, человеком, известным в регионе и за его пределами.

Генеральный директор "Сибирского химического комбината" (СХК) Сергей Точилин скончался в пятницу на 66-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил КП Томск источник на СХК.

- Печальное событие произошло в пятницу, 12 марта: на 66 году жизни после продолжительной болезни скончался Сергей Борисович Точилин, – сообщил КП Томск источник информации на СХК.

Сергей Точилин окончил Томский политехнический институт в 1977 году. С момента окончания вуза трудился на СХК, пройдя путь от дежурного мастера-механика до директора РМЗ. С 2005 по 2007 год работал главой администрации ЗАТО Северск. В 2007 году перешел в обладминистрацию на должность первого заместителя губернатора.

В 2012 году Точилин вернулся на СХК в качестве гендиректора комбината. Он был ветераном атомной энергетики и промышленности.