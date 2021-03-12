"Украл, выпил, в тюрьму": житель Северска Томской области снял с карты матери деньги и получил срок

Тунеядствующий северчанин, взяв компьютерный планшет своей матери, снял с ее банковской карты деньги и потратил их на покупку алкоголя, за что получил тюремный срок.

Северский городской суд Томской области признал ранее судимого за кражу, незаконное приобретение и хранение наркотиков неработающего 32-летнего жителя закрытого города виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- Установлено, что в июле 2020 года мужчина, используя компьютерный планшет своей матери, получил доступ к ее банковским счетам и перевел в свою пользу 2,8 тыс. рублей, которые потратил на приобретение спиртных напитков, - пояснили в ведомстве. -

С учетом еще не отбытого наказания, суд приговорил виновного к 1 году 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, осужденный настаивал на смягчении назначенного наказания. Однако прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Томской области обратил внимание на неоднократное привлечение виновного к уголовной и административной ответственности, отрицательную характеристику его личности и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

- Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, - добавили в областной прокуратуре.