Томским пенсионерам: социальные пенсии проиндексируют с апреля

Размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год к аналогичной величине за 2019 год, пояснил Минтруд.

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%, их средний размер составит 10 183 рубля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и размещен на общественное обсуждение. В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%.

Также уточняется, что в результате проведения индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля. У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан - получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.