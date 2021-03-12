Погода в Томске 12 марта 2021: снег, гололед, похолодание

Легкий мороз в -6 градусов при достаточно сильном ветре, небольшой снег и гололедные явления - такая погода ожидает сегодня томичей и жителей области по прогнозам синоптиков.

По сообщению синоптиков, в областном центре сегодня будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура днем -4, -6. На дорогах местами гололедица.

На территории региона также ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, утром и днем гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы 15-19 м/с. Температура днем -3, -8, местами -10, -15 °С. На дорогах местами гололедица.