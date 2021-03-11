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Происшествия11 марта 2021 15:05

Жулик в Томской области украл ювелирные изделия из квартиры на 180 тысяч рублей

Полицейскими в Северске задержан подозреваемый в совершении кражи
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Молодой парень долго выносил из квартиры в Северске ювелирные изделия. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратилась женщина и сообщила, что из ее квартиры похищены ювелирные украшения, сообщил сайт регионального управления полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний северчанин.

По предварительной информации, подозреваемый, имея доступ в квартиру потерпевшей, в течение 2 месяцев совершал хищение ювелирных изделий, которые впоследствии продавал. Общая сумма ущерба составила более 180 000 рублей.

Следственными органами УМВД России по ЗАТО Северск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункт «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время в отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.

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