Дело мэра Ивана Кляйна начнут рассматривать по существу 17 марта в Советском суде Томска

17 марта в Томске наконец начнется рассмотрение дела мэра Ивана Кляйна по существу

11 марта в Советском районном суде Томска состоялось предварительное слушание по делу Ивана Кляйна. Суд назначил рассмотрение дела по существу на 17 марта, сообщает телеграм-канал адвокатов мэра.

Дело будет рассматривать и.о. заместителя председателя Советского районного суда Николай Хабаров.

– Сегодняшний суд, несмотря на отказ в ходатайстве об исключении доказательств (было указано, что этот вопрос будет рассматриваться в ходе дальнейшего разбирательства) произвел достаточно конструктивное впечатление. Поэтому мы надеемся, что в ходе дальнейшего разбирательства наша позиция о невиновности Ивана Григорьевича будет услышана, – комментирует адвокат Андрей Гривцов.

Предварительное слушание – это подготовительное заседание, на котором суд обсуждает со сторонами процесса процедуру последующего разбирательства и другие вопросы. Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.