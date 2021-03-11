Томский губернатор открыл в Шегарском районе спорткомплекс имени Сергея Белова

В новый спорткомплекс из бюджетов всех уровней было направлено более 118 млн рублей. Фото: сайт tomsk.gov.ru

Сегодня, 11 марта, губернатор Томской области Сергей Жвачкин начал свою рабочую поездку в Шегарский район с открытия в селе Мельниково нового физкультурно-спортивного комплекса, построенного по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Региональные власти последовательно возрождают социальную сферу и экономику сельских районов, приводит пресс-служба обладминистрации слова Сергея Жвачкина:

– Здесь, на шегарской земле активно развивается агропром и лесопереработка. Недавно агрофирма «Межениновская» запустила новый зерносушильный комплекс. Холдинг «Сибагро» начинает разрабатывать сельскохозяйственные земли. Шегарцы освоили глубокую переработку древесины и поставляют продукцию за рубеж. Но, конечно, у жителей села должна быть не только достойная работа, но и развитая социальная сфера, современные условия для жизни и воспитания детей. Именно такие условия, которые мы создаем для селян, смогли остановить отток людей из деревни, – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что строительство объекта площадью почти две тысячи квадратных метров стартовало год назад. В новый спорткомплекс из бюджетов всех уровней было направлено более 118 млн рублей, из них 112 млн – средства федерального и областного бюджетов.

Имя новому спорткомплексу выбрали сами жители Шегарского района в ходе онлайн-голосования. Из 130 предложенных названий больше всего голосов набрал вариант «Спортивный комплекс имени Сергея Белова».

– Рад, что люди сами выбрали имя новому спорткомплексу: он будет носить имя нашего легендарного земляка, уроженца Шегарского района, почетного гражданина Томской области баскетболиста Сергея Белова, – сказал на открытии С. Жвачкин. – Не случайно баскетбол – самый популярный вид спорта в районе.

Губернатор поставил автограф на мяче и, приняв предложение юных шегарских баскетболистов, забросил мяч в корзину. Фото: сайт tomsk.gov.ru

Рабочая поездка главы региона продолжилась в районном центре культуры и досуга «Заря». Здесь он с главами муниципальных образований, руководителями хозяйств и предпринимателями обсудил ход и планы реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

– Коронавирус не прошел для нашей области бесследно, и как только эпидемиологическая ситуация позволила, мы приступили к перезагрузке ключевых отраслей экономики нашего региона, – отметил Сергей Жвачкин.

На встрече замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр рассказал о результатах государственной программы в 2020 году и планах на 2021-й. Главы сельских районов представили стратегии развития своих муниципалитетов. Кроме того, директор ООО «Стройдоммонтаж-М» Анатолий Мартынов рассказал об опыте и проблемах капитального строительства на селе.