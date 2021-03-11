«Комсомольская правда» по стране вошла в тройку лидеров подписки на первое полугодие

"Комсомолка" устойчиво находится в числе газет-лидеров в РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Союз предприятий печатной продукции ГИПП подвел итоги подписной кампании на 1-е полугодие 2021 года на основе данных, полученных от Почты России.

Прошедшая кампания имела определенные сложности, т. к. проходила в условиях пандемии и принимаемых мер по борьбе с коронавирусом. Тем не менее, в подписке на прессу отмечались позитивные тенденции, связанные с тем, что значительная часть населения предпочитала осуществить подписку на газеты и журналы для получения их на дому. В результате в общем объеме рынка печатных СМИ доля подписки выросла с 30 до 36 процентов.

Ряд печатных СМИ отметился хорошими показателями в подписной кампании, продемонстрировав рекордный для рынка прирост или стабилизацию по сравнению с прошлым годом.

В числе лидеров подписки этого года по стране: «Российская газета» (1 место), «Новая газета» (2 место) и на третьем месте – «Комсомольская правда».