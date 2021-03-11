Чтобы не затопило: с 17 марта на реках Томской области специалисты начнут взрывать лед

Специалисты будут взрывать и пилить лед на следующей неделе на реках региона, чтобы не допустить подтопления территорий. Фото: сайт ГУ МЧС Томской области

Для снижения рисков подтопления прибрежных территорий в период весеннего половодья на реках Томской области пройдут ледовзрывные и ледорезные работы, сообщает портал администрации региона.

С 16 марта специалисты приступят к пилению льда на Томи у островов Чернильщиковский (в районе ЗАТО Северск) и Боярский (у микрорайона Радонежский).

Ледовзрывные работы в регионе пройдут на участках со сложным ледовым покрытием с торосами – на протоке Томи Светлая и на Оби близ деревни Тискино Колпашевского района. Начать подрывы льда планируется 17 марта.

– Выбор именно этих участков сделан на основании анализа метеорологических данных и рекомендаций специалистов-гидрологов, – сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин, уточнив, что безопасность во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники областной поисково-спасательной службы и МЧС.