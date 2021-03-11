Томичам на заметку: у работодателей есть право отстранять сотрудников, отказывающихся вакцинироваться от Covid-19

Врачи, учителя, социальные работники должны прививаться по национальному календарю. Фото: Ксения Высотина

Сегодня во время прямого эфира обладминистрации в Instagram, темой которого стала вакцинация от COVID-19, замначальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Наталья Метелева заявила, что у работодателей есть право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.

- Никто заставлять вакцинироваться не должен. Работодатель, согласно всей нормативной документации имеет право отстранить декретированного работника, только лишь для того чтобы оградить и самого сотрудника, и людей, с которыми он работает, - рассказала Метелева. - Отстранение возможно на период эпидсезона и без сохранения заработной платы. Если вы готовы сидеть 3 месяца дома и не получать зарплату, то это ваш выбор.

Врачи, учителя, социальные работники должны прививаться по национальному календарю. У этой группы есть обязанность вакцинироваться любой вакциной, и не только от Covid - 19, но и от гриппа, и кори.

В целом у работодателя есть возможность регулировать это в рамках трудового законодательства - в части дальнейшего допуска сотрудника, у которого противопоказаний нет и вакцинация разрешена лечащим врачом, но он категорически отказывается. Такой сотрудник начинает представлять угрозу окружающим.

В прямом эфире томичи активно задавали вопрос о поступлении вакцины от новосибирского центра «Вектор». Наталья Федоровна ответила, что официальных данных о поставке вакцины "ЭпиВакКорона" от COVID-19 пока нет, но Томская область рассчитывает получить ее в конце апреля - начале мая 2021 года.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Томской области стартовала 11 декабря. С начала кампании вакцинации регион уже получил 7 042 дозы двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак. Первый этап уже прошли 1447 человек, второй – более 700 человек.