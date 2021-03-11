86 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

За весь период в Томской области установлены 30 704 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 29 099, умерших 329. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 11 марта, 86 жителей Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 29 099 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 704 подтвержденных случая.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 34,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

За последние сутки в стране выявлено 9 270 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 459 пациентов скончались, 14 006 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 360 823 человека, 90 734 скончались, 3 959 533 выздоровели.